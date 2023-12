Gigolò per caso

Alfonso Bremer (Pietro Sermonti) è un uomo attento e premuroso, sul lavoro, verso l'ambiente e soprattutto con la moglie Margherita (Ambra Angiolini), ai cui occhi fa di tutto per non sembrare il tipico maschilista patriarcale.

Un giorno riceve una chiamata da un ospedale da cui apprende che suo padre Giacomo (Christian De Sica) è morto. Alfonso corre in ospedale, dove scopre innanzitutto che suo padre ha avuto un infarto ma è vivo, e poi che il padre ha fatto (più o meno) segretamente lo gigolò per tutta la vita, ed è con quel lavoro che ha cresciuto da solo il figlio dopo l'abbandono della madre. Poi scopre, con i propri occhi, che la moglie lo tradisce; e in tutto questo viene pure derubato di costosissimi orologi non suoi che dovrà rimborsare.

A questo punto il titolo della serie diventa rivelatore, perché da queste premesse si capisce che lo gigolò per caso sarà proprio Alfonso, a cui toccherà rilevare la "attività" paterna per ripagare i suoi debiti.

