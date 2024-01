Gioco di Ruolo

Film che mischia azione e commedia in cui Emma (Kaley Cuoco) è una killer professionista all'insaputa del marito e dei due figli. Almeno finché una sera, per fare un gioco di ruolo in occasione del loro anniversario, Emma viene scoperta da un'associazione segreta che la vuole morta.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

In Gioco di Ruolo, Emma (Kaley Cuoco) è un'assassina a contratto, che svolge il suo "mestiere" all'insaputa del marito Dave (David Oyelowo) e dei loro due figli. Tutto cambia quando Emma si dimentica dell'anniversario di matrimonio e, per farsi perdonare, organizza una serata "piccante" in cui i due coniugi si dovranno incontrare in hotel fingendo di non conoscersi. Peccato che Emma incontrerà anche un "collega" incaricato di ucciderla: come se la caveranno i due sposi?

Trailer di Gioco di Ruolo