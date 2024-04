Gloria!

Gloria! è un film scritto e diretto da Margherita Vicario che, ambientato nella Venezia di fine Settecento. Al centro della storia c'è una giovane donna di nome Gloria, soprannominata "la muta", che lavora in un istituto musicale come domestica. Quando arriva la notizia che in città sta per arrivare in visita Papa Pio VII, l'istituto è in fermento e il maestro del coro ha difficoltà nel comporre qualcosa per l'occasione ma Teresa, che possiede un talento visionario, scoprirà un nuovo strumento musicale, il pianoforte e insieme a un gruppo di musiciste darà vita a quella che oggi conosciamo come musica pop.

Trailer di Gloria!

