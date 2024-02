House of Ninjas

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

House of Ninjas ci porta dentro la strana famiglia Tawara, sostanzialmente l'ultima famiglia giapponese di Ninja esistente in Giappone, che però volontà del capofamiglia Soichi (Yosuke Eguchi), ormai ha deciso di appendere spade e rampini al chiodo, per così dire, dopo la morte del primogenito. Haru (Kento Kaku), il secondogenito, però di mettersi a sgobbare nella fabbrica di sakè con cui il padre ha cercato di creare un'alternativa alla via dei shinobi non ne vuole proprio sapere. Solitario, quasi misantropo, ha come sola compagna occasionale Karen (Riho Yoshioka), una ragazza che spesso cena assieme a lui finito il turno di lavoro. A turbare questa monotonia, ci pensa il ritorno dei pericolosi Fuma, un clan rivale di Ninja sanguinari e pericolosissimi, che parevano scomparsi da tempo.

Trailer di House of Ninjas

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su House of Ninjas

Schede House of Ninjas su Netflix è un curioso cocktail made in Japan