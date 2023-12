I Am Mother

8.2 Voto della redazione 8.0 Voto del pubblico: Vota 0 Grazie per aver votato! Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza. Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza. Hai già votato questo elemento. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione.

Una ragazza adolescente viene cresciuta sottoterra da un robot denominato 'Madre', progettato per ripopolare la Terra in seguito a un evento di estinzione. La loro unica e speciale relazione viene però messa in pericolo quando un misterioso sconosciuto arriva portando con sé notizie allarmanti. Questa presenza inaspettata solleva dubbi e domande sulla realtà del mondo esterno e sulle vere intenzioni di 'Madre', spingendo la ragazza a mettere in discussione tutto ciò che ha sempre creduto. Mentre la tensione cresce, la ragazza deve affrontare verità sconvolgenti e decidere il suo destino in un mondo che potrebbe essere molto diverso da quello che le è stato sempre raccontato.