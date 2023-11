I segugi

Un thriller d'azione sulla storia di due giovani coinvolti nello spietato mondo dei prestiti di denaro che rischiano la vita per sconfiggere un malvagio strozzino.

Bloodhunds - I segugi racconta la storia di due giovani pugili e un generoso prestasoldi che uniscono le forze per rovinare uno spietato strozzino che approfitta dei più disperati. Quella narrata con 8 episodi da Bloodhunds - I segugi è una storia che fa riflettere sul valore della giustizia che spesso, un po' troppo facilmente, sfocia in una feroce vendetta facendo perdere di vista la morale. Questa storia d'azione e drammatica attrae per diversi motivi. Da un lato la trama avvincente e dall'altro l'aspetto sportivo legato al pugilato che, senza dubbio, affascina la grande fetta di spettatori amanti dello sport, di Netflix.

