Il caso Alex Schwazer

L'incontro tra l'atleta olimpico in cerca di riscatto Alex Schwazer e Sandro Donati, un allenatore che sostiene lo sport pulito, scatena un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e minaccia il sistema antidoping. Il Caso Alex Schwazer rivela per la prima volta i retroscena di una storia complessa e senza precedenti. Questa docuserie in quattro episodi analizza uno dei casi giudiziari più complessi della storia sportiva italiana e segue i protagonisti mentre cercano di raccontare la loro versione dei fatti.

Trailer di Il caso Alex Schwazer

