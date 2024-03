Il giovane Berlusconi

Il giovane Berlusconi è una docuserie composta da tre episodi in totale che racconteranno il politico, l'imprenditore e l'uomo dietro il nome di Silvio Berlusconi. Si inizia dalla metà degli anni '70, e nello specifico dal 1974 quando il giovane Silvio inventa, partendo da un sottoscala, quella che diventerà la televisione commerciale che ancora oggi continua a dominare il piccolo schermo fino ad arrivare alle elezioni in politica del 1994 e passando per i i business del Cavaliere nel mondo dell'edilizia come la creazione di Milano 2, la new town cittadina immersa nel verde. Questa serie sarà un racconto intimo e di grande impatto visivo su una delle personalità più note ma anche controverse a livello europeo tra immagini di repertorio mai mandate in onda, interviste esclusive e tanti aneddoti poco conosciuti su Silvio Berlusconi.

