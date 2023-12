Il migliore dei mondi

In Il migliore dei mondi, Maccio Capatonda è Ennio Storto, un uomo che affida la sua vita e il suo lavoro alla tecnologia. Una sera conosce una ragazza che gli piace ma da cui fugge per non subire delusioni, ma poco tempo dopo la ragazza va nel suo negozio di informatica ed elettronica per farsi riparare un vecchio modem. Quando lo fa, Ennio si ritrova catapultato in un universo parallelo dove la tecnologia è ferma al 1999.

Trailer di Il migliore dei mondi

