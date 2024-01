Il Nemico

Il Nemico è un film thriller-fantascientifico-distopico ambientata in un futuro prossimo in cui acqua e terra abitabile sono diventate i beni più preziosi della Terra. Hen e il marito Junior vivono in una fattoria fuori città e un giorno lui riceve una proposta che cambierà le loro vite

Il Nemico - Foe si svolge nel Midwest dell'anno 2065. In un pianeta ormai quasi del tutto inabitabile, Henrietta (Saoirse Ronan) e il marito Junior (Paul Mescal) vivono in una vecchia fattoria appartenente alla famiglia di lui.

Una notte qualcuno bussa alla loro porta. È Terrance (Aaron Pierre), un emissario di un'agenzia governativa che annuncia che Junior è scelto per andare per un anno in un pianeta artificiale in costruzione per iniziare il processo di colonizzazione.

Nel frattempo, però, Hen non sarà lasciata da sola: al posto di Junior sarà introdotto una specie di androide-robot con Intelligenza Artificiale. Questo AI non si limiterà a svolgere mansioni varie per aiutare Hen a sopravvivere, ma avrà le fattezze di Junior e dovrà sostituirlo in tutto e per tutto.

Trailer di Il Nemico

