Il tuo Natale o il mio 2

6.5 Voto della redazione 6.0 Voto del pubblico: Vota 0 Grazie per aver votato! Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza. Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza. Hai già votato questo elemento. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione.

Film commedia romantica sequel di Your Christmas or mine. In questo nuovo capitolo, le famiglie di Hailey e James si riuniscono per una vacanza natalizia sulle Alpi austriache