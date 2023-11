In Silenzio

8.0 Voto della redazione 7.0 Voto del pubblico: Vota 1 Grazie per aver votato! Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza. Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza. Hai già votato questo elemento. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione.

Un thriller drammatico dai toni cupi che racconta la storia di un ragazzo che esce dal carcere dopo sei anni di reclusione per l'omicidio dei genitori e che è rimasto in silenzio per tutto questo tempo. Ora la psichiatra Ana viene incaricata di indagare sul suo potenziale pericolo per la società.