Invincible

Una serie animata dal creatore di The Walking Dead e basata sul rivoluzionario fumetto di Robert Kirkman sulla storia di un ragazzo di 18 anni figlio del più potente supereroe della Terra.

Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz

Basato sul rivoluzionario fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è (o era) il più potente supereroe sulla faccia della terra. Ancora scosso dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark fatica a ricostruire la sua vita, mentre affronta una serie di nuove minacce, il tutto combattendo la sua più grande paura: rischiare di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Trailer di Invincible

Notizie su Invincible