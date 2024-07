Jimenshi - I maghi della truffa

Tratta dall'avvincente romanzo di Ko Shinjo, Tokyo Swindlers ruota intorno a un gioco pericoloso di inganni nel mercato immobiliare. Diretta dal versatile Hitoshi One, che ha lavorato con entusiasmo al tanto atteso progetto, questa emozionante serie crime drama è interpretata da Go Ayano ed Etsushi Toyokawa. La storia rivela una serie di crimini senza precedenti commessi da un astuto gruppo di truffatori che utilizzano la vendita di immobili come esca per rubare grandi somme di denaro.

I prezzi degli immobili a Tokyo hanno ricominciato a salire alle stelle. Takumi Tsujimoto (Go Ayano) incontra Harrison Yamanaka (Etsushi Toyokawa), il leader di un noto gruppo di truffatori nel settore immobiliare. Insieme all'informatore Takeshita (Kazuki Kitamura), alla reclutatrice di impostori Reiko (Eiko Koike) e al consulente legale Goto (Pierre Taki), Takumi aiuta a portare a termine le truffe immobiliari come negoziatore. Il prossimo obiettivo della banda è il più ambizioso in assoluto: una truffa immobiliare da dieci miliardi di yen. Mentre i truffatori si impegnano in un abile tira e molla con proprietari di terreni e grandi costruttori desiderosi di riconvertirli, la polizia li insegue senza sosta. Nel frattempo, sia il passato di Takumi sia i metodi immorali di Harrison vengono gradualmente a galla. I truffatori corrono rischi enormi per concludere affari disonesti mentre la polizia li insegue. Riusciranno a portare a termine il loro piano da dieci miliardi di yen?

