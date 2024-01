La creatura di Gyeongseong

La Creatura di Gyeongseong è una serie horror drammatica sudcoreana ambientata nell’allora capitale della Corea occupata dai soldati giapponesi nel 1945, oggi meglio nota a tutti come Seul. Erano tempi difficili, per la diffusa povertà, l’incertezza della guerra, ma soprattutto il pugno di ferro con cui il Giappone trattava i cittadini coreani. Ed è in un contesto del genere che facciamo la conoscenza di Jang Tae-sang (Park Seo-jun), un dandy arrivista, affascinante e furbissimo, per quanto a volte fin troppo audace. Padrone del banco dei pegni più importante della città, è come altri insospettito da ciò che succede nell’Ospedale giapponese, dove moltissime persone sono scomparse senza far più ritorno. Proprio per far luce su questo mistero, Jang infine deciderà di avvalersi dell’abilità dei “segugi”, detective di strada nemici dell’occupante giapponese, tra cui brilla l’abilissima e affascinante Yoon Chae-ok (Han So-hee).

Messa insieme una sorta di banda, i due cercheranno di infiltrarsi nella base. Non possono immaginare che da tempo gli scienziati ed i militari giapponesi stiano conducendo esperimenti terrificanti nel paese, e che ora ciò che hanno ottenuto è un mostro, sulla cui natura e poteri, non è ancora chiaro quale siano limiti e possibilità.

Trailer di La creatura di Gyeongseong

