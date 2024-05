La madre della sposa

Un film romantico con protagonista Brooke Shields sulla storia di una mamma che si ritrova catapultata nel matrimonio improvviso della figlia in Thailandia e non solo perché l'uomo che sposerà sua figlia è lo stesso che le aveva spezzato il cuore tanti anni fa.

Mother of The Bride

Titolo originale: Mother of The Bride

Emma torna dall'estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia! E non è finita. Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell'uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

Trailer di La madre della sposa

