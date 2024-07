La passione turca

Olivia è un'esperta d'arte bizantina e durante un viaggio in Turchia, a Istanbul, si innamora di un uomo affascinante e misterioso, Yaman per cui perde la testa. La loro storia d'amore è passionale, erotica, intensa ma anche molto pericolosa. Quando Olivia capirà che davanti a sé c'è un criminale e non l'uomo affettuoso, affascinante, passionale, amorevole che lei crede, la sua vita sarà sconvolta per sempre. Ma riuscirà a tornare a prendere possesso di se stessa una volta intrappolata in questa relazione malata?

Trailer di La passione turca

