La regina Carlotta

La regina Carlotta è una serie romantica ideata da Shonda Rhimes che funge da prequel per la saga di Bridgerton. La storia è incentrata sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta e racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton. Si tratta di una serie profonda e introspettiva pronta a commuovere e rivoluzionare il modo di raccontare l'amore in tv.

Trailer di La regina Carlotta

