La società della neve

La società della neve è un film drammatico diretto da J.A. Bayona, adattamento di una storia vera. Il film, presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, racconta la tragedia aerea delle Ande che ha visto un aereo schantarsi su una parete di montagna e finire nel nulla in mezzo alla neve. Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

Trailer di La società della neve

