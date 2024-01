Let's Talk About CHU

Una serie romantica sulla storia di Chu Ai, una ragazza che lavora come vlogger part time e usa il suo canale per parlare candidamente di sesso. Ma nella vita reale, l'argomento per lei è molto più complesso.

Le'ts Talk About CHU è una serie romantica taiwanese il cui racconto gira attorno al sesso. La storia raccontata da questa serie è quella di una giovane ragazza di nome Chu Ai (Chan Tzu-hsuan) che lavora come terapista della cera e gestisce un canale di social media di educazione sessuale. Guidata dal mantra "fare l'amore, non innamorarsi", naviga tra le sue ansie attraverso una relazione di amicizia con Ping-ke (Kai Ko), che condivide il suo scetticismo sull'amore. Allo stesso tempo, la sorella maggiore Chu-wei (Kimi Hsia) affronta le sfide coniugali con il marito Shi-chieh (Umin Boya), mentre il fratello Yu-sen (JC Lin) rompe con il fidanzato di lunga data dopo essere rimasto intrappolato in una relazione squilibrata. Sullo sfondo di un rapporto teso tra i loro genitori, interpretati da Miao Ke-li e Hong Sheng-te), la serie si interroga sulla possibilità che Chu-ai riesca a trovare un percorso per scoprire se stessa, soddisfare i suoi desideri e stabilire una relazione significativa.

Trailer di Let's Talk About CHU

