Un heist movie con Úrsula Corberó e Jean Reno sulla storia di una banda di rapinatori pronti a rubare 500 milioni di dollari in oro su un aereo in volo

Lift è un hesit movie Netflix con un cast internazionale composto tra gli altri da Kevin Hart, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Jean Reno e molti altri attori sulla storia di una mega rapina svolta a dodici mila metri da terra. I protagonisti di questa storia avvincente e piena d'azione sono dei rapinatori appartenendi a un gruppo capitanato da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) e hanno come obiettivo quello di fare il colpaccio, cioè sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo in volo.

