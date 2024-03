LOL: Chi ride è fuori 4

Quarta edizione dello show copmico di Prime Video in cui, sotto lo sguardo attento del conduttore Fedez e dei suoi assistenti Frank Matano e Lillo, dieci comici gareggiano in una sfida a chi ride per ultimo.

Torna per la quarta stagione lo show comico più famoso di Prime Video, LOL: chi ride è fuori, in cui un gruppo di comici viene rinchiuso in una stanza per una sfida in cui vince chi "ride bene chi ride ultimo". Dopo il primo sorriso o risata si viene ammoniti dal giudice Fedez, alla seconda scatta l'espulsione dal gioco.

Insieme a Fedez torna Frank Matano, e quest'anno Lillo avrà il ruolo di trainer per i concorrenti. I comici di LOL 4 sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e Loris "Lunanzio" Fabiani, il vincitore di LOL Talent Show.

Trailer di LOL: Chi ride è fuori 4