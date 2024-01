Maestro

Maestro è un’intensa, coraggiosa ed emozionante storia d’amore, che racconta la lunga relazione tra il compositore Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Questo film, presentato in anreprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è diretto e interpretato da Bradley Cooper che ha voluto fare un omaggio alla vita e all’arte del grande compositore, pianista e maestro d'orchestra statunitense. Maestro, prodotto niente meno che da Steven Spielberg, è un emozionante ritratto epico a metà tra il bianco e nero e a colori, di una famiglia, di cosa significa vivere per l'arte ed essere un artista in un mondo dove contano valori più concreti e dell’amore che non sempre è come ci si aspetta.

Trailer di Maestro

