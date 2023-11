Mask Girl

Un thriller sudcoreano sulla storia di un'impiegata insicura del proprio aspetto che si trasforma in una personalità mascherata di internet di notte, finché una catena di eventi sfortunati non travolge la sua vita.

Nana, Go Hyeon-jeong, Ahn Jae-hong

Di giorno Kim Mo-mi lavora in un ufficio ed è insicura del proprio aspetto, ma di notte diventa una streamer con il volto coperto da una maschera, finché non rimane coinvolta in un incidente imprevisto con risvolti drammatici.

Trailer di Mask Girl

