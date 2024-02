Mr. & Mrs. Smith (serie tv)

In Mr. & Mrs. Smith, remake dell'omonimo film del 2005, John e Jane Smith (interpretati da Donald Glover, anche creatore della serie, e Maya Erskine) sono due agenti speciali assoldati per agire in coppia: per questo vengono fatti sposare e trasferiti in un lussuoso appartamento di manhattan, che sarà anche la loro base operative per le missioni che il loro misterioso capo, il "signor Ciao Ciao", assegnerà loro di volta in volta. E che non dovranno fallire se non vorranno pagarne le conseguenze. Nel corso della serie, poi, tra i due agenti scatterà una chimica molto particolare.

Trailer di Mr. & Mrs. Smith (serie tv)

