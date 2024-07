Cobra Kai 6, parte 2: quando esce su Netflix

Il 2 maggio del 2018 sono sbarcati su YouTube Red i dieci episodi che formavano la prima stagione di "Cobra Kei", la serie televisiva di arti marziali che, tra dramma e commedia, si presentava come sequel della mitica trilogia originale di "Karate Kid": tre lungometraggi che, dal 1984 al 1989, hanno appassionato ed emozionato milioni di persone nel mondo, rendendo il Daniel LaRusso di Ralph Macchio e il Mr. Miyagi di Pat Morita due personaggi iconici. Dopo la ricezione favorevole, YouTube Premium ha rilasciato nel 2019 la seconda stagione della serie. Entrambe sono giunte in Italia nel 2020. A questo punto entra in gioco Netflix, che ha acquistato i diritti di "Cobra Kei" distribuendo, dal 2021, le restanti stagioni. Addentriamoci, adesso, nella sesta e ultima stagione della serie, concentrandoci su una domanda che molti si pongono: dopo il primo blocco di episodi, quando verranno rilasciate le restanti puntate?

Cobra Kai 6: la struttura dell'ultima stagione

Dalle prime due stagioni targate YouTube, fino alla quinta, "Cobra Kai" ha sempre avuto annate composte da un totale di dieci episodi, rilasciati, in blocco, in specifiche date. La sesta stagione della serie è stata lanciata come capitolo finale della saga, già di per sè un motivo per attenderla con impazienza. La produzione ha però pensato di fare le cose in grande e di progettare un epico capitolo conclusivo strutturato in tre parti, ciascuna composta da cinque episodi.

Cobra Kai 6, parte due: quando esce

I primi cinque episodi della sesta stagione di "Cobra Kai" sono stati distribuiti da Netflix giovedì 18 luglio. Esaurita la visione, quanto tempo dovranno attendere i telespettatori per gustarsi i successivi cinque episodi? Ebbene, c'è una data ufficiale: il 28 novembre 2024 saranno rilasciati i successivi cinque episodi di "Cobra Kai 6". Mentre per l'ultimo blocco toccherà attendere ulteriore tempo.

Cobra Kai 6: il cast completo

William Zabka (Johnny Lawrence)

Courtney Henggeler (Amanda LaRusso)

Xolo Maridueña (Miguel Diaz)

Tanner Buchanan (Robby Keene)

Mary Mouser (Samantha LaRusso)

Peyton List (Tory Nichols)

Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz)

Gianni DeCenzo (Demetri Alexopoulos)

Dallas Dupree Young (Kenny Payne)

Vanessa Rubio (Carmen Diaz)

Martin Kove (John Kreese)

Yuji Okumoto (Chozen Toguchi)

Sean Kanan (Mike Barnes)

Alicia Hannah-Kim (Kim Da-Eun)

Brandon H. Lee (Kwon)

C.S. Lee (Master Kim Sun-Yung)

Cobra Kai 6: il trailer della prima parte