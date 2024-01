Eredità sepolta

Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l'unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho pretende una parte dell'eredità e crea scompiglio al funerale, ma per Seo-ha lui è solo il figlio di un padre infedele che l'ha abbandonata, mentre l'eredità porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall'istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l'ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall'incarico. Anche l'indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco. Ben presto un nuovo omicidio sconvolge la cittadina. Seo-ha è coinvolta in alcuni curiosi incidenti dopo aver ereditato il cimitero di famiglia. Cosa si nasconde dietro a tutti questi eventi?

