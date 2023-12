"Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco", la spiegazione del finale

Dopo aver debuttato sul grande schermo con un'uscita limitata nelle sale statunitensi, il 15 dicembre 2023, "Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco" ha fatto il suo esordio in streaming, su Netflix, il 21 dicembre 2023.Prima parte di un dittico che mescola fantasy, fantascienza e azione, è diretto da Zack Snyder - che per la piattaforma aveva già diretto "Army of the Dead", nel 2021 - e interpretato da un cast che comprende Sophie Boutella, Michiel Huisman, Charlie Hunnan, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, Ray Fisher ed Ed Skrein. In attesa di vedere "Rebel Moon – Parte seconda: la sfregiatrice", in uscita il 19 aprile 2024, scopriamo come si conclude questo primo atto dell'ambizioso progetto.

Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco: la trama

In un universo sconvolto dall'anarchia e dalle guerre intestine, il Mondo Madre è stato rovesciato da Balthasarius dopo l'assassinio brutale del re e dei suoi successori. Kora, una ragazza misteriosa trovata tra i rottami di una nave, si ritrova in una comunità agricola pacifica su un remoto pianeta. Tuttavia, l'ammiraglio Atticus Noble, braccio destro di Balthasarius, invade il pianeta, seminando violenza e terrore. Kora, decisa a difendere la sua nuova casa, si rivela come una conoscitrice del Mondo Madre e dei suoi orrori. Affrontando le brutalità di Noble, la giovane decide di ribellarsi, sconfiggendo il drappello di soldati che minaccia la comunità agricola. Rivelando il suo passato e la sua conoscenza del Mondo Madre, Kora si impegna in una missione per formare un esercito capace di resistere alle violenze dell'Imperium. Accompagnata da Guntar, il più coraggioso dei suoi compaesani, Kora intraprende un viaggio per reclutare guerrieri determinati e assetati di vendetta contro il Mondo Madre. Tra di loro troviamo il tormentato generale Titus; un principe ribelle; una spadaccina determinata a vendicare lo sterminio dei suoi figli; un leader ribelle e un avventuriero senza scrupoli.

Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Intraprendendo un viaggio epico, Kora e Gunnar svelano la verità sul cacciatore di taglie Kai e sui suoi intricati legami con l'opprimente Madre Terra, un governo fascista che controlla l'universo, compreso il pianeta lunare Veldt. Mentre Kora e la sua squadra ribelle intraprendono la guerra contro Motherworld, perdite come quella di Darrian Bloodaxe sottolineano la dura battaglia che devono affrontare, indicando che le sfide della ribellione sono lungi dall’essere finite. Quando Noble affronta Kora, Gunnar e i loro alleati, ne consegue uno scontro avvincente. Il campo di battaglia diventa un palcoscenico per coloro che sono disposti a combattere per le proprie convinzioni. In un drammatico duello uno contro uno, Noble tenta di brandire il suo bastone contro Kora, ricordando le sue azioni contro Sindri, il padre del suo pianeta. Tuttavia, Noble sottovaluta Kora, con conseguente vittoria trionfale della giovane e un ritorno a Veldt con la sua squadra, incluso Jimmy, l'ultimo dei cavalieri del re caduto.



Nonostante l’apparente trionfo, un’ombra di presagio incombe sul destino di Noble. Il ritorno di Noble non è così semplice come sembra e Kora e i suoi alleati potrebbero aver celebrato prematuramente la loro vittoria. La rivelazione si svolge mentre Noble giace apparentemente sconfitto, ponendo le basi per una missione di salvataggio e la sua inaspettata resurrezione. In modo sorprendente, Noble intraprende una conversazione con il Re e ne esce con una rinnovata determinazione alla vendetta. Il suo obiettivo: le forze ribelli, in particolare i Bloodaxes e la squadra di Kora. La resurrezione di Noble introduce un formidabile avversario, suscitando anticipazione per le sfide future.

Promessa sinistra: lo sguardo minaccioso di Noble. Il film si conclude con un minaccioso sguardo di Noble verso che promette una complessa battaglia tra bene e male in , senza fiato, incrocia gli occhi con il pubblico, lasciando una promessa inquietante per ciò che ci aspetta. Kora è pronta a scoprire che Noble trascende l'archetipo del cattivo convenzionale, ponendo le basi per un'intensa battaglia in "Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice", in uscita il 19 aprile 2024.