Neve alle Azzorre

Nel paesino di Rabo de Peixe nelle Azzorre non succede mai nulla, finché una tonnellata di cocaina non arriva sulla costa e sconvolge la vita dei suoi abitanti. Il giovane pescatore Eduardo e i suoi migliori amici decidono così di dedicarsi al commercio improvvisato della merce arrivata dall'Oceano Atlantico. Tuttavia, una tonnellata di cocaina non passa inosservata e i protagonisti dovranno affrontare i proprietari della droga, la polizia e una serie di personaggi imprevedibili in una pericolosa avventura senza ritorno.

Trailer di Neve alle Azzorre

Notizie su Neve alle Azzorre