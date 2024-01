No Activity - Niente da segnalare

Serie commedia italiana con Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi a guidare un cast corale per una storia poliziesca tutta da ridere. Adattamento del format australiano No Acitivity

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... “No Activity - Niente da segnalare”!

Trailer di No Activity - Niente da segnalare

Notizie su No Activity - Niente da segnalare