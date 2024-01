Orion e il buio

Orion an the Dark

Titolo originale: Orion an the Dark

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Trailer di Orion e il buio

Notizie su Orion e il buio

Schede Orion e il buio, su Netflix un nuovo cartone che aiuta i bimbi a superare la paura del buio Trama, trailer e data di uscita del nuovo film d'animazione di Netflix sulla paura del buio dei bambini