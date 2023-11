Outlast - Gioco di squadra

Un reality show di sopravvivenza dove 16 persone dovranno battersi in condizioni avverse nella selvaggia natura dell'Alaska, per vincere un milione di dollari

Outlast - gioco di squadra è una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Trailer di Outlast - Gioco di squadra

