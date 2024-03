Palm Royale

Una commedia ironica ma profonda sulle persone ai margini che lottano per rivendicare il loro posto nel mondo.

“Palm Royale” segue l’outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, “Palm Royale” pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, “Palm Royale” è la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo.

Trailer di Palm Royale

Notizie su Palm Royale