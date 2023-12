Lawmen - La storia di Bass Reeves

Svelando la storia mai raccontata del più leggendario uomo di legge del vecchio West, Lawmen: La storia di Bass Reeves segue il viaggio di Reeves e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze dell'ordine come primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi. Nonostante abbia arrestato oltre 3.000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive ed etiche connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua amata famiglia. Lawmen è una nuova serie antologica e le future produzioni seguiranno altri iconici uomini di legge e fuorilegge che hanno influenzato la storia.

Trailer di Lawmen - La storia di Bass Reeves

