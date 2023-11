Physical: da 100 a 1

Cento concorrenti in perfetta forma gareggiano, in sfide fisiche entusiasmanti, per poter affermare di avere il fisico migliore di tutti in questa intensa serie reality di sopravvivenza. Oltre all'onore si ottiene anche una ricompensa in denaro per l'ultimo che rimanere in piedi.

Trailer di Physical: da 100 a 1