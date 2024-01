Players

Una commedia romantica con Gina Rodriguez e Tom Ellis che racconta la storia di una giornalista che crede di sapere come funziona l'amore ma che dovrà ricredersi dopo aver perso la testa per un collega

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Notizie su Players