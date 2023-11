Pluto

Un anime tratto dall'episodio "Il più grande robot del mondo" della serie Astro Boy di Osamu Tezuka del 1964 e ambientato in un mondo neofuturistico dove umani e robot vivono in perfetta armonia.

In un mondo perfettamente organizzato in cui i robot sono incapaci di uccidere gli esseri umani si verifica un omicidio. Il caso è affidato al robot e investigatore dell'Europol Gesicht, che non riesce a rilevare alcuna traccia umana sulla scena del misterioso crimine. Deciso a scoprire la verità, Gesicht s'imbatte in una forza pronta a distruggere il pianeta, la manifestazione di odio più crudele della storia

Trailer di Pluto

Notizie su Pluto