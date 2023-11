Sciame

Dre convive a Houston con la sua migliore-amica-sorella Marissa Jackson. Le due ragazze condividono la passione per Ni'jah, una cantante pop star che rimanda in un certo senso a Beyoncé (e a suo marito Jay-Z, qui chiamato Cachè).

Ma mentre Marissa in un certo senso è cresciuta rispetto a quando erano delle ragazzine, Dre è ancora e sempre più ossessionata da Ni'jah. Tanto che sarà disposta letteralmente a tutto per difenderne la reputazione e per conoscerla.

Trailer di Sciame

