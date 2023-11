Wilderness

Wilderness è una serie tv britannica thriller ambientata negli USA. Liv e Will sembrano la coppia perfetta nel momento perfetto: attraenti, innamorati, complici, in viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti, come avevano sempre sognato di fare in viaggio di nozze. Ma le apparenze, si sa, spesso ingannano. Liv, infatti, ha scoperto che Will l'ha tradita, e ha deciso di vendicarsi nel modo più efficace e crudele possibile, proprio durante il tanto atteso viaggio.

Trailer di Wilderness

