Ascolta i fiori dimenticati - The Lost Flowers of Alice Hart è una serie tv drammatica che racconta il passato e il presente della famiglia di Alice Hart, che da bambina rimase orfana a causa di un incendio nella casa dei genitori e fu accolta dalla severa nonna June (Sigourney Weaver), che gestisce un vivaio in cui vivono e lavorano solo donne vittime di violenza. Alice crescerà, farà le sue scelte di vita e subirà quelle della nonna, finché un giorno deciderà di lasciarsi tutto alle spalle per prendere la propria strada.

