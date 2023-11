Daisy Jones & The Six

Attori: Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be, Tom Wright, Timothy Olyphant

Regia: James Ponsoldt, Nzingha Stewart, Will Graham

Titolo originale: Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six, tratta dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid, è una miniserie drammatica e sentimentale costruita come un documentario girato negli anni '90 che narra le origini, il successo e la fine di una immaginaria rock 'n' roll band degli anni '70.

Amori, concerti, droghe, sesso, sale di registrazione, feste: l'immaginario della scena musicale di quegli anni è perfettamente rappresentata in questa serie consigliata in particolare a chi ama quella musica e quelle storie.

Trailer di Daisy Jones & The Six

