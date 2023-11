Gen V

Serie spinoff di The Boys ambientata alla Godolkin University, dove un gruppo di ragazzi scoprirà che il college non è solo feste e studio, soprattutto se dietro c'è la Vought.

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

Gen V è lo spinoff "teen" di The Boys, ma se vi aspettate una serie che parla di amori e problemi adolescenziali vi sbagliate di grosso. Qui siamo alla Godolkin University, l'università della Vought che prepara i giovani supereroi di domani.

Ma Marie e gli altri suoi compagni di studio capiranno presto che, come in ogni cosa della Vought, c'è molto di più dietro, e sotto, il loro college. Qualcosa di, come sempre, folle, disgustoso ed esaltante allo stesso tempo.

Trailer di Gen V

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.