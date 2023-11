Gli orrori di Dolores Roach

The Horror of Dolores Roach

Titolo originale: The Horror of Dolores Roach

Ispirata al podcast Gli orrori di Dolores Roach, a sua volta basato sull'opera teatrale Empanada Loca, The Horror of Dolores Roach narra le disavventure di Dolores, che dopo aver scontato un'ingiusta condanna per spaccio torna nel suo quartiere di New York, trovandolo profondamente cambiato.

A non essere cambiato è un locale di empanadas, ed è qui che Dolores trova un impiego e un posto dove dormire. Ma è anche da e per questo posto che si scateneranno una serie di fatti di sangue e, strano a dirsi, una "moda" cannibale.

Trailer di Gli orrori di Dolores Roach

