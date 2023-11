Pesci Piccoli

La prima serie tv del collettivo comico The Jackal parla di una agenzia pubblicitaria "periferica" e dei suoi clienti, i "pesci piccoli" che danno il titolo alla serie, ma che si affidano alle sapienti idee dei professionisti dell'agenzia.

In Pesci Piccoli - Un'agenzia, molte idee e poco budget tutti sono importanti: c'è Fru il social media manager, Ciro il videomaker, Fabio il produttore, Aurora la project manager, Alessio che è junior creative... E un giorno arriva Greta, spedita in questa agenzia come punizione per aver aggredito Achille Lauro.

Trailer di Pesci Piccoli

