Sono Lillo

Serie comica che ha come protagonista Lillo Petrolo nei panni di un comico di nome Lillo alle prese con una crisi professionale e anche una sentimentale

Sono Lillo è una serie tv comica con protagonista Lillo Petrolo. Oltre che al suo nome, il titolo fa riferimento a una battuta che Lillo disse nella prima edizione di LOL quando fece conoscere il suo personaggio Posaman.

In questa serie, Lillo è un comico "schiavo" del suo personaggio Posaman, da cui vorrebbe emanciparsi. Da qui parte una crisi professionale, con Lillo che è indeciso se andare a lavorare nell'azienda vinicola di famiglia, anche se la madre non sembra entusiasta all'idea.

A questa crisi professionale se ne accompagna anche una sentimentale, con la moglie che lo sprona a evolversi per non far crollare la loro relazione. Riuscirà il buon Lillo a salvare lavoro e amore?

Trailer di Sono Lillo

