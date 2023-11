The Consultant

Dopo la morte violenta del suo giovane fondatore, in un'azienda di videogame arriva un nuovo consulente, Regus Patoff, protagonista di questa serie tv interpretato da Christoph Waltz

Titolo originale: The Consultant

Un giovanissimo genio che ha creato e dirige un'azienda di videogame viene inspiegabilmente ucciso da un ragazzino in visita negli uffici con la sua classe. Poco dopo, in quegli stessi uffici si presenta un uomo misterioso di nome Regus Patoff, che il defunto fondatore aveva assunto poco prima di morire per mandare avanti la baracca.

I dipendenti dell'azienda si trovano ad avere a che fare con un consulente (consultant, in inglese) dai modi crudeli e grotteschi allo stesso tempo, un personaggio incredibile magistralmente interpretato da Christoph Waltz.

Trailer di The Consultant

