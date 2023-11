The Continental: Dal mondo di John Wick

Titolo originale: The Continental: From the World of John Wick

Anno: 2023

Data di Uscita: 22/09/2023

Genere: Thriller/Azione

Regia: Albert Hughes, Charlotte Brändström

Sceneggiatura: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmons

Paese di produzione: USA

Attori: Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Peter Greene

Numero stagioni: 1