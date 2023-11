The Rig

Serie thriller ambientata in una piattaforma petrolifera al largo delle coste britanniche dove iniziano a verificarsi fenomeni tanto misteriosi quanto inquietanti.

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

N.D.

The Rig

Titolo originale: The Rig

The Rig parla di una piattaforma ("rig" in inglese) petrolifera, situata al nord delle coste della Scozia, dove a un certo punto succedono cose inspiegabili e spaventose: tutto inizia con strani incidenti e una nebbia misteriosa che costringe tutto l'equipaggio a chiudersi all'interno.

Cosa sta succedendo e perché non lo si può rivelare, ma come scopriranno presto Magnus MacMillan (Iain Glen, ovvero ser Jorah di Game of Thrones) e compagni, dietro tutto ciò c'è un'entità molto più vicina, molto più antica e molto più intelligente di quanto si possa pensare.

Trailer di The Rig

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.