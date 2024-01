Ragazzo divora universo

Ragazzo divora universo è un'epica storia di formazione ambientata a Brisbane negli anni '80, in cui la magia e l'innocenza della giovinezza si intrecciano alla brutale realtà del mondo adulto. Un padre perduto, un fratello muto e una madre tossicodipendente in recupero, un padrino che spaccia eroina e un famigerato criminale come babysitter. Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, ma il destino continua a disseminare ostacoli sul suo cammino. Adattata dall'iconico romanzo australiano di Trent Dalton, Ragazzo divora universo esplora la storia di un ragazzino che diventa uomo, del bene che si confonde con il male e della quotidianità che diventa straordinarietà.

Trailer di Ragazzo divora universo

Notizie su Ragazzo divora universo