Raising Voices

Alma ha 17 anni e sta per finire la scuola superiore. Greta e Nata sono le sue due migliori amiche: si conoscono da quando erano piccole, si divertono insieme e affrontano i problemi tipici della loro età, come sentirsi escluse, la gelosia, i problemi con i genitori e persino le relazioni tossiche... Ma quando il profilo @Iam_colemanmiller pubblica una foto con la didascalia "Questa sono io il giorno prima di essere stata violentata", la normalità non esiste più e le cose cambiano. Come e quando è avvenuta questa aggressione? Chi c'è dietro questo profilo? Quanto c'è di vero in queste accuse e chi è la vera vittima?

